Heftige Lügen-Vorwürfe nach Polizei-Statement: Silvia Wollny platzt der Kragen

Alles in Kürze

Silvias öffentliche Darstellung der polizeilichen Suche war also faktisch falsch. Auf ihrem Instagram-Kanal meldete sich die Elffach-Mama jetzt erneut zu Wort, um ihre Sicht der Dinge darzulegen und den Lügenvorwurf zu entkräften.

Auf Nachfrage von TAG24 dementierte die Polizeibehörde in Neuss jedoch, dass die 24-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben sei oder eine Vermisstenanzeige zu ihrem Namen vorliege. Es wäre lediglich von enormer Bedeutung, ihren aktuellen Aufenthaltsort zu kennen.

Dass bei der TV-Großfamilie der Haussegen schief hängt, ist längst nichts Neues mehr. Jüngst ist die Lage aber mal wieder so richtig eskaliert. Silvia hatte via Instagram erklärt, dass die Polizei nach ihrem Sprössling suche und um Mithilfe gebeten.

Mithilfe einer Online-Petition möchte Calantha Wollny (24) jetzt die Absetzung von "Die Wollnys" erwirken. © Bildmontage: Instagram/calantha_wollny_official (Screenshots)

Anschließend appellierte sie eindringlich an ihre Community, dass ihr nicht "irgendwelche Aussagen" in den Mund gelegt und ihr keine Lügen angedichtet werden sollen. "Bitte bleibt bei den Fakten", bat die Wollny-Matriarchin in aller Deutlichkeit.

Calantha hatte sich kurz nach dem "Such-Aufruf" persönlich im Netz zu Wort gemeldet und erklärt: "Hiermit stelle ich klar, dass die Polizei nicht nach mir […] sucht, so wie von meiner Mutter öffentlich angegeben." Die 24-Jährige erstatte Anzeige gegen einige Familienmitglieder, darunter auch Silvia.

Ein Ende der Eskalation scheint noch längst nicht in Sicht, denn die gebürtige Nordrhein-Westfälin geht inzwischen noch einen Schritt weiter. Über Instagram ruft sie nun sogar zur Abschaffung der RTLZWEI-Doku "Die Wollnys" auf. Eine entsprechende Petition dazu gibt es bereits.

"Hier geht es nicht darum, meiner Familie das Brot vom Tisch wegnehmen zu wollen, weil ich so bösartig bin. Nein, hier geht es um Kinderschutz. [...] So, wie die Kinder gezeigt werden, ist das nicht richtig", begründet sie die Maßnahme.