Brutaler Überfall auf "Die Geissens": Silvia Wollny mit heftiger Ansage, Davina reagiert

Elffach-Mama Silvia Wollny (60) ist für ihre klaren Worte bekannt. © Instagram/wollnysilvia (Screenshot)

Am Wochenende waren vier bewaffnete Männer in die "Villa Geissini" bei Saint-Tropez eingedrungen, würgten die Jetset-Lady bis zur Bewusstlosigkeit und zwangen ihren Gatten unter vorgehaltener Waffe, die Tresore zu öffnen. Eine unfassbare Tat.

Das Wollny-Oberhaupt steht der Millionärsfamilie in diesen schweren Stunden zumindest in Gedanken bei. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Silvia daher eine Textnachricht, in der sie Carmen und Robert zunächst "gute Besserung" ausrichtet.

Weiter schreibt die Elffach-Mama: "Ich wünsche euch Kraft und eine schnelle, vollständige Genesung. Gesundheit ist das höchste Gut – das sollte jeder verstehen." Tatsächlich hatte Carmen bei dem Überfall auch einige unschöne körperliche Verletzungen davongetragen.

Im weiteren Verlauf ihres Statements geht die frühere "Promi Big Brother"-Siegerin dann noch auf die Menschen los, die im Netz mit "Hass, Hetze oder gar Schadenfreude" auf das für das Millionärsehepaar traumatische Erlebnis reagieren.

"Was läuft schief?", will sie von denjenigen wissen. Anschließend stellt sie unmissverständlich klar: "Wer sich über das Leid anderer erhebt, zeigt nicht Stärke, sondern Charakterlosigkeit." Rumms!