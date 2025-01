Nach Auswanderung in die Türkei: Bricht Silvia Wollny die Zelte Hals über Kopf ab?

Hückelshoven/Griechenland - Viele Jahre hat " Promi Big Brother "-Siegerin Silvia Wollny (59) von einem Leben in der Türkei geträumt. Jetzt steht dieses offenbar wieder vor dem Scheideweg. Kehrt sie ihrem Traum etwa schon sehr bald den Rücken?

Richtig gehört. Die 59-Jährige hat sich während ihres Kurz-Urlaubs vor der Küste Korfus vom griechischen Flair verzaubern lassen. "Loredana, kannst du nicht den Makler ausfindig machen für diese Insel?", will sie von ihrer Tochter während der TV-Dreharbeiten zu " Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie " wissen.

Ein Besuch im Nachbarland Griechenland scheint sie jetzt allerdings auf ganz andere Gedanken gebracht zu haben. Denn: Silvia Wollny will plötzlich eine Insel samt Haus kaufen!

Zusammen mit Tochter Loredana entdeckte die 59-Jährige in Griechenland ein pures Traum-Anwesen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Loredana Wollny, Screenshot/Instagram/Silvia Wollny

Ihr größter Wunsch: genügend Zweisamkeit mit ihrer besseren Hälfte.

"Hör mal, da würde ich auch echt gerne mit dem Harald hinziehen - das wäre Rente pur. Da könnte man auch mal in Ruhe kuscheln, ohne dass da jemand an die Schlafzimmertüre klopft", schwärmt die 59-Jährige vom Inselchen inklusive Traumhaus.

Wagen Silvia und Harald schon bald etwa wirklich den nächsten Schritt?

Ihre Tochter kann sie mit ihren Zukunftsgedanken jedenfalls nicht locken und auf ihre Seite ziehen. Die will auch in Zukunft lieber in der Wahlheimat Ilica bleiben. Das hat unter anderem auch einen ganz simplen Grund: der türkische Sand.

"Hier ist auch der Sand gröber, in der Türkei ist der ganz weich", fasst die Verlobte von Servet (25) nüchtern zusammen. Ob sich Mama Silvia mit diesem Argument ruhigstellen lässt?