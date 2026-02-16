Nächste Hochzeit im Hause Wollny? Familienoberhaupt Silvia spricht Klartext
Hückelhoven - TV-Bekanntheit Silvia Wollny (61) und Harald Elsenbast (65) sind inzwischen seit mehr als zehn Jahren ein Paar und seit 2018 verlobt. Doch wann läuten bei den beiden die Hochzeitsglocken?
"Harald und ich sind sehr glücklich, so wie es ist – und das ist alles, was für uns zählt", betont das Familienoberhaupt im Gespräch mit "Promiflash".
Für eine harmonische Beziehung sei ein Trauschein nicht unbedingt nötig und das Paar habe ja auch schon ein gewisses Alter erreicht, wo man das Ganze nicht mehr brauche, wie Silvia betont.
Während die Großfamilie also auf eine weitere Hochzeitsfeier verzichtet, sei für ihren Verlobten eine große Party zum Geburtstag organisiert worden.
Allerdings seien die Planungen für die Feier eine große Herausforderung gewesen.
"Die Vorbereitungen zu Haralds Geburtstag waren schon ziemlich aufregend. Wir mussten ja alles geheim halten und wollten unbedingt, dass es klappt", lässt die 61-Jährige wissen.
"Die Wollnys": Neue Staffel zeigt Hochzeit von Nesthäkchen Loredana
"Am Ende des Tages war es dann eine supertolle Zeit und damit ein voller Erfolg!", schwärmt die elffache Mutter.
Das Ganze können die Fans der beliebten TV-Familie in der neuen Staffel der Doku-Soap sehen. Dort wird auch die Hochzeit von Nesthäkchen Loredana (21) und ihrem Partner Servet zu sehen sein, die laut Silvia "wunderschön" war.
Doch die Anhänger können sich nicht nur auf Bilder der Hochzeit freuen, sondern sie werden auch auf die Hochzeitsreise des jungen Paares mitgenommen.
Die neue Staffel von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" startet am kommenden Mittwoch, dem 18. Februar, um 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: RTLZWEI