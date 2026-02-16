Nächste Hochzeit im Hause Wollny? Familienoberhaupt Silvia spricht Klartext

Hückelhoven - TV-Bekanntheit Silvia Wollny (61) und Harald Elsenbast (65) sind inzwischen seit mehr als zehn Jahren ein Paar und seit 2018 verlobt. Doch wann läuten bei den beiden die Hochzeitsglocken?

Silvia Wollny (61) und Harald Elsenbast (65) sind seit sieben Jahren verlobt. Folgt jetzt die Hochzeit? © RTLZWEI

"Harald und ich sind sehr glücklich, so wie es ist – und das ist alles, was für uns zählt", betont das Familienoberhaupt im Gespräch mit "Promiflash".

Für eine harmonische Beziehung sei ein Trauschein nicht unbedingt nötig und das Paar habe ja auch schon ein gewisses Alter erreicht, wo man das Ganze nicht mehr brauche, wie Silvia betont.

Während die Großfamilie also auf eine weitere Hochzeitsfeier verzichtet, sei für ihren Verlobten eine große Party zum Geburtstag organisiert worden.

Allerdings seien die Planungen für die Feier eine große Herausforderung gewesen.

"Die Vorbereitungen zu Haralds Geburtstag waren schon ziemlich aufregend. Wir mussten ja alles geheim halten und wollten unbedingt, dass es klappt", lässt die 61-Jährige wissen.