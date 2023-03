Noch mehr Enkelkinder für Silvia Wollny? Reality-TV-Star gibt Update

Das Osterfest, welches in der kommenden Woche ansteht, werden die Wollnys ebenfalls in Südeuropa verbringen.

Aktuell lebt ein Teil der bekannten Großfamilie in der Türkei. Dort hat sich Mama Silvia einen Traum erfüllt und sich eine Villa zugelegt. Auch der Kauf des Hauses hat anscheinend keine Probleme bereitet. "Wir sind zufrieden, können es nur weiterempfehlen. Es hat alles super geklappt", so die 58-Jährige.

Doch auch in Deutschland wird die TV-Familie noch regelmäßig einkehren. Genauer gesagt in ihrem Wohnsitz in Hücklehoven-Ratheim. Denn auch dort haben die Wollnys noch genügend Fläche, um weitere Enkelkinder unterzubringen. "Ja, reichlich", antwortete Mama Silvia, nachdem ein Follower gefragt hatte, ob sie noch viel Platz haben, um an- und umzubauen.

Und dass ihre Großfamilie ihr größtes Glück ist, bewies die 58-Jährige mal wieder, als sie weitere Fragen beantwortete. Eine Userin fragte, ob sie die beste Freundin der TV-Bekanntheit sein könne - und wurde bitter enttäuscht.

Denn diesem Wunsch erteilte Mama Wollny eine klare Absage: "Danke, brauche ich nicht. Habe eine große Familie."