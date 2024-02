Silvia Wollny (59) spricht Tacheles zum Drama um Tochter Calantha, Fans spotten

Silvia Wollny (59) lebt mit ihrer Enkelin Cataleya (5) inzwischen am Zweitwohnsitz der Großfamilie in der Türkei. © Bildmontage: Instagram/wollnysilvia (Screenshots)

Am Montag hatte sich bereits der Beschuldigte selbst zu Wort gemeldet und klargemacht, wegen der bösen Anschuldigungen juristisch gegen seine Schwester vorzugehen. Im Gegensatz zu Calantha hat sich JP mit seiner Familie inzwischen versöhnt.

Silvia hüllte sich bezüglich der Eskalation zwischen ihren Kindern lange Zeit in Schweigen. Bis jetzt. Auf Instagram erklärt sie nun: "Es ist schmerzhaft zu sehen, wie unser familiäres Verhältnis in den letzten Monaten in den sozialen Medien verzerrt wird."

Die Anschuldigungen ihrer Tochter möchte die einstige "Promi BB"-Siegerin so nicht stehen lassen. "Ich möchte betonen, dass Calantha stets meine bedingungslose Unterstützung erfahren hat. Als Mutter habe ich mein Bestes getan", sagt Silvia.

Warum ihr eigenes Kind plötzlich wieder öffentlich gegen die Familie hetzt, erklärt sich die Elffach-Mama mit der Einstellung der "finanziellen Unterstützung" für die Mutter der kleinen Cataleya (5, "Püppi") zum 20. Dezember des vergangenen Jahres.

Die Kleine lebt inzwischen fest bei ihr Oma und deren Lebensgefährten Harald Elsenbast (63) am Wollny-Zweitwohnsitz in der Türkei. Wie in der TV-Serie zu sehen war, geht die Fünfjährige dort sogar in den Kindergarten.