Wollnys feiern ausgelassene Poolparty - Fans entsetzt: "Bestimmt keine beliebten Nachbarn"

Türkei - Bei den Wollnys steht zurzeit Sommer, Sonne und Spaß auf dem Programm. Eine ausgelassene Pool-Party darf da natürlich nicht fehlen, wie Familienoberhaupt Silvia (58) jüngst anhand eines feuchtfröhlichen Clips zeigte. Einigen Fans gefiel allerdings so gar nicht, was sie in dem Video zu sehen bekamen.