Patchwork oder Zweisamkeit? So feiert Simone Thomalla Weihnachten
Berlin - Weihnachten im großen Stil oder doch lieber in gemütlicher Zweisamkeit? Simone Thomalla (60) hat verraten, wie sie dieses Jahr ihr Weihnachtsfest verbringen möchte.
Im Februar machte die Schauspielerin ihre Beziehung zu René Merten öffentlich. Seitdem seien die beiden ein unschlagbares Team.
Obwohl sie jeweils eine große Familie mit Kindern haben, möchten sie das bevorstehende Weihnachtsfest gemeinsam verbringen, wie sie gegenüber GALA bestätigte.
"Das wird eine größere Runde, denke ich. Oder es wird zumindest Hopping, mal da, mal dort", so die 60-Jährige.
Ihr neuer Partner hat eine Tochter - und diese ist keine Unbekannte! Denise Merten (35) war 2016 Kandidatin in der Dating-Show "Der Bachelor" und schaffte es dort bis ins Halbfinale unter die letzten vier Frauen. Seitdem ist sie als Influencerin aktiv und heiratete 2021 Henning Merten (35), den Exfreund von Anne Wünsche (34).
Simone hingegen hat ein besonders inniges Verhältnis zu ihrer Tochter Sophia (36), die wiederum mit Tennisprofi Alexander Zverev (28) liiert ist.
Simone Thomalla: "Ich hoffe, das passt für immer"
Die ehemalige "Tatort"-Kommissarin schätze die bodenständige und authentische Art ihres Partners - besonders, da er ansonsten kaum mit dem Rampenlicht in Berührung kommt.
Auf die Frage, welche Eigenschaften sie an René noch besonders liebe, antwortete sie knapp und herzlich: "Alles!"
Simone hatte in der Vergangenheit mehrere öffentliche Beziehungen. Aus ihrer vierjährigen Ehe mit André Vetters (65) stammt Tochter Sophia. Es folgte eine neunjährige Partnerschaft mit Ex-Schalke-Manager Rudi Assauer (†74) von 2000 bis 2009 sowie eine zwölfjährige Beziehung mit Handballspieler Silvio Heinevetter (39) von 2009 bis 2021.
Bei der jetzigen Beziehung könne sie zwar nicht festlegen, dass es für immer bleibt, doch sie habe definitiv Hoffnung.
"Ich glaube, das sind Begegnungen im Leben, wo es passt. Und ich hoffe, das passt für immer", erklärte die Schauspielerin.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa