Patchwork oder Zweisamkeit? So feiert Simone Thomalla Weihnachten

Berlin - Weihnachten im großen Stil oder doch lieber in gemütlicher Zweisamkeit? Simone Thomalla (60) hat verraten, wie sie dieses Jahr ihr Weihnachtsfest verbringen möchte.

Simone Thomalla (60) wird auch dieses Jahr mit ihrer Tochter Sophia (36) feiern. © Thomas Banneyer/dpa

Im Februar machte die Schauspielerin ihre Beziehung zu René Merten öffentlich. Seitdem seien die beiden ein unschlagbares Team.

Obwohl sie jeweils eine große Familie mit Kindern haben, möchten sie das bevorstehende Weihnachtsfest gemeinsam verbringen, wie sie gegenüber GALA bestätigte.

"Das wird eine größere Runde, denke ich. Oder es wird zumindest Hopping, mal da, mal dort", so die 60-Jährige.

Ihr neuer Partner hat eine Tochter - und diese ist keine Unbekannte! Denise Merten (35) war 2016 Kandidatin in der Dating-Show "Der Bachelor" und schaffte es dort bis ins Halbfinale unter die letzten vier Frauen. Seitdem ist sie als Influencerin aktiv und heiratete 2021 Henning Merten (35), den Exfreund von Anne Wünsche (34).

Simone hingegen hat ein besonders inniges Verhältnis zu ihrer Tochter Sophia (36), die wiederum mit Tennisprofi Alexander Zverev (28) liiert ist.