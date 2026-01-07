Nach Flugzeug-Absturz von "Alarm für Cobra 11"-Star: Ex-Frau besucht Unfallort
Bequia (St. Vincent und die Grenadinen) - Im Januar 2024 verunglückten "Alarm für Cobra 11"-Star Christian Oliver (†51) und seine Kinder Madita (†10) und Annik (†12) in der Karibik. Zwei Jahre danach kehrt seine Ex-Frau Jessica Klepser (51) an den Ort der Tragödie zurück - und findet bewegende Worte.
In einem emotionalen Instagram-Post berichtet sie von ihrer Reise nach Bequia in der Karibik - dem Ort, an dem die beiden Töchter und Papa Christian tödlich verunglückten.
Sie waren gemeinsam mit einem Piloten in einem Kleinflugzeug unterwegs gewesen, das dann ins karibische Meer stürzte. Alle vier Flugzeuginsassen starben.
"Ich hatte Angst, hierherzukommen, bin aber so froh, dass ich es getan habe", schreibt die trauernde Mutter.
"Endlich all die Orte zu sehen, wo meine Mädchen und ihr Papa ihre letzten zehn Tage verbracht haben. Tage, die mit Lachen, Freude und Freundschaft gefüllt waren."
Herzzerreißendes Detail kommt ans Tageslicht
Mutig: Vor Ort schwamm Jessica Klepser nach eigener Aussage genau dort, wo das Flugzeug ins Wasser stürzte. Sie suchte auch gezielt die Menschen auf, die das Todesdrama aus nächster Nähe angesehen haben.
"Ich hatte die Möglichkeit, den mutigen Fischer zu treffen, der sofort zum Flugzeug getaucht ist, um ihre Körper hochzuholen. Ich habe die schöne Frau getroffen, die Madita in ihren Armen gehalten hat."
Über ihre Gespräche brachte sie auch ein herzzerreißendes Detail über das tragische Unglück in Erfahrung - demnach hielten sich die Töchter Madita und Annik unter Wasser eng umschlungen.
Mutter Jessica gerührt: "Ihr habt euch eng gehalten!!! (Und ich weiß, ihr tut es immer noch!). DANKE meine Lieben, dass ihr mir weiterhin zeigt, was Liebe wirklich ist!"
Titelfoto: VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP