Nach Flugzeug-Absturz von "Alarm für Cobra 11"-Star: Ex-Frau besucht Unfallort

Bequia (St. Vincent und die Grenadinen) - Im Januar 2024 verunglückten "Alarm für Cobra 11"-Star Christian Oliver (†51) und seine Kinder Madita (†10) und Annik (†12) in der Karibik. Zwei Jahre danach kehrt seine Ex-Frau Jessica Klepser (51) an den Ort der Tragödie zurück - und findet bewegende Worte.

Christian Oliver (†51) neben Jessica Klepser (51), die jetzt zum Unglücksort gereist ist. Zum Zeitpunkt des Unglücks war sie schon seine Ex-Frau. © VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

In einem emotionalen Instagram-Post berichtet sie von ihrer Reise nach Bequia in der Karibik - dem Ort, an dem die beiden Töchter und Papa Christian tödlich verunglückten.

Sie waren gemeinsam mit einem Piloten in einem Kleinflugzeug unterwegs gewesen, das dann ins karibische Meer stürzte. Alle vier Flugzeuginsassen starben.

"Ich hatte Angst, hierherzukommen, bin aber so froh, dass ich es getan habe", schreibt die trauernde Mutter.

"Endlich all die Orte zu sehen, wo meine Mädchen und ihr Papa ihre letzten zehn Tage verbracht haben. Tage, die mit Lachen, Freude und Freundschaft gefüllt waren."