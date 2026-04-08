Schock für Simone Thomalla: Hacker sperren ihren Instagram-Account
Berlin - Statt neuer Posts gibt's auf dem Instagram-Profil von Simone Thomalla (60) plötzlich nur noch Fehlermeldungen. Der Grund? Die Schauspielerin ist Opfer eines dreisten Hackerangriffs geworden!
Am 14. März leitete ihre ehemalige Agentur eine E-Mail an sie weiter. Sie sei einen kurzen Moment unachtsam gewesen und klickte auf den falschen Link. Nur kurze Zeit später war der Zugriff auf ihr Profil verloren, wie die 60-Jährige gegenüber BILD berichtet.
"Ich hatte keinen Zugang mehr dazu. Der ist aber für mich als Schauspielerin wichtig, weil es ein Weg ist, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben", betont der TV-Star.
Nur wenige Minuten später habe ihr der Hacker geschrieben: "Ich bin kein schlechter Mensch." Doch der Täter erklärte, dass er ihre Zugangsdaten geändert habe, und nur er könne den Account wieder freigeben. Dafür verlangte er 1400 Euro.
Daraufhin wendete sich die Schauspielerin an den Instagram-Betreiber "Meta". Thomalla habe auf allen erdenklichen Wegen Kontakt aufgenommen und auch Antworten erhalten. Allerdings sei sie dabei mit "Lieber Ali" angesprochen worden.
Verzweifelt habe sie immer wieder versucht klarzumachen, dass sie Simone Thomalla sei und ihr Account von jemand anderem übernommen wurde.
Simone Thomalla kämpft um den gehackten Account
Ihre Nachrichten seien lange ins Leere gelaufen. Erst später habe sich das Unternehmen schließlich mit einem Anruf bei ihr gemeldet. "Wieder habe ich denen alles erklärt. Danach kam eine Mail: 'Lieber Ali ..., danke für das nette Gespräch.' Ich bin wirklich mit den Nerven am Ende", schildert Thomalla die Situation.
Auch mehrere IT-Spezialisten seien letztlich an dem Problem gescheitert. Sie hätten ihr sogar geraten, die geforderte Geldsumme zu zahlen. Dem sei die 60-Jährige schließlich nachgekommen.
Der Erpresser habe ihr daraufhin einen neuen Benutzernamen samt Passwort geschickt - doch beides funktionierte nicht.
Kurze Zeit später forderte der Täter erneut Geld von dem früheren "Tatort"-Star. Sie habe auf diese Forderung nicht mehr reagiert, da dies kein Ende nehmen und der Erpresser immer mehr Geld verlangen würde.
Stattdessen erstattete Thomalla Anzeige bei der Polizei Berlin. "Ich hoffe sehr, dass sich Meta jetzt bewegt und mir meinen Account zurückgibt", so die Mutter von Sophia Thomalla.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa