Schock für Simone Thomalla: Hacker sperren ihren Instagram-Account

Berlin - Statt neuer Posts gibt's auf dem Instagram -Profil von Simone Thomalla (60) plötzlich nur noch Fehlermeldungen. Der Grund? Die Schauspielerin ist Opfer eines dreisten Hackerangriffs geworden!

Simone Thomalla (60) ist ihr Instagram-Account sehr wichtig. © Thomas Banneyer/dpa

Am 14. März leitete ihre ehemalige Agentur eine E-Mail an sie weiter. Sie sei einen kurzen Moment unachtsam gewesen und klickte auf den falschen Link. Nur kurze Zeit später war der Zugriff auf ihr Profil verloren, wie die 60-Jährige gegenüber BILD berichtet.

"Ich hatte keinen Zugang mehr dazu. Der ist aber für mich als Schauspielerin wichtig, weil es ein Weg ist, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben", betont der TV-Star.

Nur wenige Minuten später habe ihr der Hacker geschrieben: "Ich bin kein schlechter Mensch." Doch der Täter erklärte, dass er ihre Zugangsdaten geändert habe, und nur er könne den Account wieder freigeben. Dafür verlangte er 1400 Euro.

Daraufhin wendete sich die Schauspielerin an den Instagram-Betreiber "Meta". Thomalla habe auf allen erdenklichen Wegen Kontakt aufgenommen und auch Antworten erhalten. Allerdings sei sie dabei mit "Lieber Ali" angesprochen worden.

Verzweifelt habe sie immer wieder versucht klarzumachen, dass sie Simone Thomalla sei und ihr Account von jemand anderem übernommen wurde.