So emotional war Heinos erstes Konzert nach dem Tod seiner Hannelore

Nach "Halleluja" und Hannelores Lieblingslied, der "Dornenvögel-Rhapsodie" erinnert Manager Werner an Heinos Frau: "Hannelore hätte sich dieses Konzert gewünscht. Sie war Heinos Triebfeder, sein Motivator. Für Heino ist es das schwerste Konzert in seiner Karriere, die immerhin schon 65 Jahre umfasst."

800 Menschen sind zum Konzert gekommen, Kreuzkirchen-Pfarrer Holger Milkau (61) heißt Heino willkommen: "Danke, dass Sie mit Ihrer Stimme Zuspruch geben in einer Zeit, in der Sie selbst Trost brauchen."

Zwei Wochen nach dem Tod seiner geliebten Frau Hannelore (†82) gab der Volkssänger am Freitag sein erstes Tourneekonzert "Die Himmel rühmen" in Dresden . Hier erhoffte und fand der Sänger Trost und ein kleines Stück Geborgenheit.

Heino setzt seine Kirchen-Tournee am Samstag in Leipzig fort. Bis 21. Januar folgen 17 Konzerte in Deutschland, Österreich, Belgien und Italien. Die Tour, eine Idee von Hannelore, endet in der Görlitzer Lutherkirche.