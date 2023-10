So hat Arnold Schwarzenegger seinem Spross Joseph Baena Disziplin beigebracht

Schauspieler und Bodybuilder Joseph Baena (26) hat durch den Sport auch die Disziplin für seine Arbeit gelernt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Das Wichtigste, was mein Vater mir immer beigebracht hat, war: Mach die Wiederholungen", sagte Baena am Freitag bei der Premiere der sechsten Staffel "X-Faktor: Das Unfassbare" in München.



Diese Sorgfalt lege er auch bei seiner größten Leidenschaft, der Schauspielerei, an den Tag: "Wenn ich ans Set komme, bin ich vorbereitet, ich bin bereit zu arbeiten und ich habe meinen Text im Kopf, egal was passiert."

Der 26-Jährige spielt in der Staffel zum 25-jährigen Jubiläum von "X-Faktor: Das Unfassbare" mit.

Als Robin Hood ist er in der Folge "Ehre unter Dieben" zu sehen.