So sexy posiert hochschwangere Freundin von Loris Karius am Strand

Loris Karius (30) wird bald Vater. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Die italienische Sportmoderatorin verbringt die letzten Züge ihrer Schwangerschaft im traumhaften Forte dei Marmi am Ligurischen Meer. In einem Reel auf Instagram räkelt sich die hübsche Blondine am Strand und lässt sich die Sonne auf ihre pralle Babykugel scheinen.

"Sunny belly" (übersetzt: sonniger Bauch) schreibt Leotta passend dazu. Der Größe ihres Bauches nach zu urteilen, dürfte es wohl nicht mehr lange dauern, bis der Nachwuchs bald da ist.

Bereits im Februar wurde über eine mögliche Schwangerschaft spekuliert. Damals heizte die 31-Jährige mit einem TikTok-Video die Gerüchteküche an. Im März bestätigten sich die Babynews - nur wenige Monate nachdem Karius und Leotta ein Paar wurden.

Im Moment scheinen die beiden aber getrennte Wege zu gehen - natürlich nur räumlich, versteht sich. Die Moderatorin von DAZN Italia verbringt gerade ihre Zeit in Italien mit Freunden, vom deutschen Torhüter jedoch fehlt jede Spur.

Da Karius seit September 2022 bei Newcastle United unter Vertrag steht, führt das Paar die meiste Zeit eine Fernbeziehung. Gegenüber der italienischen Zeitung Corriere della Sera offenbarte Leotta: "Newcastle ist sehr unangenehm, da es keine Direktflüge gibt, weder über Paris noch über Amsterdam."