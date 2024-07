So sieht "AWZ"-Star Dominik Flade nicht mehr aus: Krasses Umstyling spaltet seine Fans!

Köln - Schauspieler Dominik Flade (32) hat sich einer optischen Verwandlung unterzogen. Das Ergebnis präsentierte der " Alles was zählt "-Star jetzt im Netz. Seine Fans sind geteilter Meinung!

Schauspieler Dominik Flade (32) spielt in der RTL-Vorabendserie "Alles was zählt" den Yannik Ziegler. © Bildmontage: Instagram/domflade (Screenshots)

In der beliebten RTL-Daily-Soap mimt der 32-Jährige den Yannik Ziegler. Fans der Serie kennen ihren Liebling stets mit dichten, locker gestylten Haaren. Doch damit ist vorerst Schluss.

Auf Instagram präsentierte sich Dominik in dieser Woche mit seinem neuen, raspelkurzen Schnitt. Der coole Buzzcut erinnert nicht wenige Fans an den fiktiven Charakter Michael Scofield aus der US-Erfolgsproduktion "Prison Break" - gespielt von Wentworth Miller (52).

Doch als wäre die Veränderung auf dem Kopf nicht schon gravierend genug, legte Flade jetzt noch einmal nach und färbte die verbliebenen Haare auch noch blond. Eventuell auch, um sich mehr von seinem englischen Kollegen abzuheben.

In den Kommentaren unter dem entsprechenden Beitrag sind die Fans geteilter Meinung, was die Optik des "AWZ"-Darstellers angeht. "Fescher männlicher Look" oder "Sieht klasse aus", schreiben die einen.

Andere wiederum fanden den vorherigen Look "wesentlich besser", da dieser "irgendwie sympathischer" gewirkt habe. Flade selbst scheint sein neues Äußeres, das er selbst als "Sommerlook" bezeichnet, jedenfalls zu gefallen.