Chrissy Teigen und John Legend: Baby Nummer 4 kam nur fünf Monate nach Baby Nummer 3!

Los Angeles - Was für ein niedlicher kleiner Fratz! Die US-Stars Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) sind zum vierten Mal Eltern geworden. Ihr kleiner Sohn, der den Namen Wren verpasst bekam, soll bereits am 19. Juni "wenige Minuten vor Mitternacht" das Licht der Welt erblickt haben.

Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) sind seit 2013 miteinander verheiratet. © Paul Morigi/AFP

Erst zu Beginn dieses Jahres waren das Model und der Musiker zum dritten Mal Eltern geworden. Die kleine Esti Maxine Stephens kam im Januar per Kaiserschnitt zur Welt. Kind Nummer vier wurde damals schon zeitgleich von einer Leihmutter ausgetragen.

"Seit ich mich erinnern kann, wollte ich vier Kinder", schrieb Teigen am Mittwoch (Ortszeit) in einem emotionalen Instagram-Post. 2020 hatte das Ehepaar ein Kind in der 20. Schwangerschaftswoche verloren - auch darauf ging das Model in ihrem Text ein.

"Nachdem wir Jack verloren hatten, glaubte ich nicht, dass ich noch mehr Babys alleine austragen könnte", erklärte sie. Viele Menschen halfen ihr, mit ihrem Schmerz umzugehen, also fasste die 37-Jährige einen Entschluss.

"Irgendwann, zu Beginn unserer Leihmutterschaftsreise, kam ich aus einer Therapiesitzung, ging die Treppe hinunter und sagte zu John – 'Ich möchte versuchen, noch einmal ein Baby auszutragen'."

Doch etwa zur gleichen Zeit habe man auch die "unglaublichste, liebevollste und mitfühlendste Leihmutter", die man sich nur vorstellen kann, gefunden, schrieb Teigen. "Ich wusste sofort, dass sie perfekt zu uns passt, als wir mit ihr gesprochen haben."