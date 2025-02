So witzig wehrt sich ZDF-Star Giovanni Zarrella gegen Raabs Mett-Aufruf

Im Netz wird Giovanni Zarrella (46) für seine coole Reaktion auf den Raab-Streich gefeiert. © Rolf Vennenbernd/dpa

In der neusten Ausgabe seiner Show "Du gewinnst hier nicht die Million" hatte Showmaster Raab seine Zuschauerinnen und Zuschauer dazu aufgerufen, den Instagram-Account des 46-Jährigen zu stürmen und dort zu kommentieren, was sie gerne in der nächsten Fanbox des Sängers wollen würden.

"Das, was ich und wahrscheinlich auch ihr - ich glaube, ich spreche für alle - in der Fanbox drin haben möchte, ist Schweinemett", hatte Raab dazu in gewohnt süffisantem Tonfall auch die passende Idee parat.

Logisch, dass schnell Tausende Fans Raabs Aufruf folgten und fleißig unter den Beiträgen des Sängers die amüsante Forderung zum Besten gaben.

Wer nun aber glaubt, dass Giovanni dem Entertainer seinen Scherz übel nimmt, der irrt. Denn statt sich über die zahlreichen Mett-Kommentare aufzuregen, kontert der 46-Jährige die Raab-Aktion gewohnt cool und lässig mit einem eigenen Video auf seinem Instagram-Kanal.