Soap-Star lässt Baby-Bombe platzen: Schauspieler wird zum vierten Mal Vater!

Hamburg - Jetzt ist es raus: Schauspieler Manuel Hasni (36) wird zum vierten Mal Vater!

Schauspieler Manuel Hasni (36) erwartet sein viertes Kind. © manuelhasni/Instagram

Das teilte der "Schwestern - Volle Dosis Liebe"-Darsteller am Sonntagabend auf Instagram mit.

Ein Video zeigt, wie seine Ehefrau Anni (34) bei Sonnenuntergang bis zu den Knien im Meer steht, ihre Hände umklammern den Bauch. Als sie sich zur Seit dreht, wird deutlich: Ein kleiner Baby-Bauch ziert die Silhouette der werdenden Mutter.

"Unsere Familie wächst und wir erwarten unser 4. Kind", schreibt der Schauspieler stolz zu dem rührenden Video.

"Das war unser großer Wunsch", beichtet Hasni weiter. "Wir empfinden tiefe Dankbarkeit und sind voller Vorfreude." Seit 2019 ist er mit der Mutter seiner Kinder verheiratet.