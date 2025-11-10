Soap-Star lässt Baby-Bombe platzen: Schauspieler wird zum vierten Mal Vater!
Hamburg - Jetzt ist es raus: Schauspieler Manuel Hasni (36) wird zum vierten Mal Vater!
Das teilte der "Schwestern - Volle Dosis Liebe"-Darsteller am Sonntagabend auf Instagram mit.
Ein Video zeigt, wie seine Ehefrau Anni (34) bei Sonnenuntergang bis zu den Knien im Meer steht, ihre Hände umklammern den Bauch. Als sie sich zur Seit dreht, wird deutlich: Ein kleiner Baby-Bauch ziert die Silhouette der werdenden Mutter.
"Unsere Familie wächst und wir erwarten unser 4. Kind", schreibt der Schauspieler stolz zu dem rührenden Video.
"Das war unser großer Wunsch", beichtet Hasni weiter. "Wir empfinden tiefe Dankbarkeit und sind voller Vorfreude." Seit 2019 ist er mit der Mutter seiner Kinder verheiratet.
Manuel Hasni erwartet sein viertes Kind im April
Gemeinsam haben der Soap-Darsteller und seine Frau bereits drei Kinder. Ihre erste Tochter erblickte im Januar 2020 das Licht der Welt. Am 14. April brachte Ehefrau Anni schließlich einen Sohn zur Welt.
Im August 2023 verkündete der Schauspieler, dass nun auch Kind Nummer drei erwartet werde. Wann genau das dritte Kind letztendlich geboren wurde, ist nicht bekannt.
Fest steht jedoch: Nachwuchs Nummer vier wird im April 2026 erwartet. Dann können sich die drei Kinder über ein weiteres Geschwisterchen freuen.
Titelfoto: Bildmontage: manuelhasni/Instagram