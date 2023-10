Sohn von Didi Hallervorden mit Theaterstück über Corona zu Gast in Dessau

Johannes Hallervorden (25) ist schon viele Jahre in der Theaterproduktion beschäftigt. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Am Publikum merke ich, dass es während der Pandemie einige Dinge gab, an die wir uns heute gar nicht mehr so richtig erinnern", sagte der 25-Jährige am Tag vor der Premiere am 26. Oktober (19 Uhr) am Mitteldeutschen Theater in Dessau-Roßlau. Das Stück sei humorvoll, aktuell und gleichzeitig ein Zeitdokument, so der Schauspieler.

Für ihn sei die Pandemie die "absolute Hölle" gewesen, erinnert sich Hallervorden. "Mir hat die Arbeit gefehlt. Deshalb bin ich oft durch den Grunewald in Berlin spazieren gegangen, habe Musik gehört und mir Gedanken gemacht", sagte er.

Das Stück erzählt die Geschichte Zweier, die sich in Corona-Zeiten über die Online-Dating-Plattform "Tinder" kennengelernt haben und nach ihrem Date zusammen in Quarantäne müssen.

Die Kellnerin Corinna (Solveig Kolletzki) und der Musiklehrer David (Johannes Hallervorden) haben allerdings oft sehr unterschiedlich Ansichten - zum Beispiel, was das Essen von Fleisch angeht. Sie ist Fleischliebhaberin, er Veganer.

So warten 14 spannende Tage auf die beiden.