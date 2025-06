Überdosis hinter Gittern: Gefährdet Gefängnispersonal das Leben von R. Kelly?

R. Kelly (58) hat laut seiner Anwältin in seiner Gefängniszelle eine Medikamenten-Überdosis erlitten. © Antonio Perez/TNS via ZUMA Press Wire/dpa

Wie bekannt wurde, erlitt der "I Believe I Can Fly"-Interpret bereits in der vergangenen Woche eine Medikamenten-Überdosis in seiner Zelle, wie "New York Post" berichtet. Nach dem Vorfall erhebt seine Anwältin, Beau Brindley, schwerwiegende Vorwürfe.

Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, wirft sie dem Gefängnis vor, dem Häftling vorsätzlich zu viele Medikamente verabreicht zu haben, was zu einer Überdosis und einer zwangsweisen Einlieferung ins Krankenhaus geführt haben soll.

In der Nacht zum 12. Juni soll Kelly laut seiner Anwältin die übermäßige Menge an Medikamenten eingenommen haben. Am Morgen darauf folgten demnach dann die fatalen Auswirkungen.

Der verurteilte Sänger habe sich zunächst "schwach" und "schwindlig" gefühlt, kurz darauf sei er bewusstlos in seiner Zelle zusammengebrochen.

Kelly wurde sofort ins Duke University Krankenhaus eingeliefert, wo er erfuhr, dass ihm "eine lebensbedrohliche Überdosis seiner Medikamente" verabreicht worden war. Obendrein entdeckten Ärzte Blutgerinnsel in seiner Lunge und seinen Beinen.

Eigentlich hätte der Verurteilte daraufhin eine Weile in der Klinik bleiben und operiert werden müssen, doch wie seine Anwältin weiter erklärt, hätten Beamte Kelly vor seiner Behandlung aus dem Krankenhaus geholt.