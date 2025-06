Podcast-Insights: Samira über Rache und neue Partnerwahl

Regensburg - Samira Yavuz (31) spricht in ihrer neuen Podcastfolge von "Main Character Mode" über ihre früheren Rachegedanken und wie sich ihre Partnerwahl geändert hat.

Als sie noch in einer Beziehung waren, konnten Samira und Serkan (32) nicht offen über alles sprechen. Heute ist das anders. © Screenshot: Instagram/samirayasminleila

In der Folge berichtet sie über die aktuelle Beziehung zu ihrem Ex-Mann Serkan Yavuz (32). Trotz allem, was vorgefallen ist, will sie keine Rache.

Früher hätte sie sich vermutlich anders verhalten, aber heute verspürt sie das Gefühl "Gleiches mit Gleichem bekämpfen" nicht mehr.

In einem früheren Gespräch mit Serkan sagte sie einmal, dass wenn ihr Freund sie betrügen würde, sie etwas mit seinem besten Kumpel anfangen würde, nur um es ihm heimzuzahlen.

Heute kann sie die Aussage nicht nachvollziehen, bestätigt Samira.

Sie sei Serkan dankbar, dass er sich Mühe gibt und für sie und ihre gemeinsamen Kinder da ist. Sie meint, viele hätten in seiner Situation aufgegeben und wären in ein tiefes Loch gefallen, er jedoch bemühe sich sehr.

Außerdem sei sie sehr froh, dass sie durch die Therapie gemeinsam offen über alles sprechen können, was früher aufgrund von Angst und Erschöpfung nicht möglich gewesen sei.

Ein paar nette Worte und Taten reichen aber nicht aus, um die Vergangenheit vergessen zu lassen.