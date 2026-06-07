"Sommerhaus"-Fluch ist wieder da: Trennung bei Lina Baumann und Ryan Wöhrl

München/Köln - Der " Sommerhaus "-Fluch hat erneut zugeschlagen: Am Sonntagabend hat Lina Baumann (26) die Trennung von Ryan Wöhrl (24) bekannt gegeben. Gemeinsam hatten sie an der vergangenen "Sommerhaus der Stars"-Staffel teilgenommen.

Lina Baumann (26) und Ryan Wöhrl (24) waren über zwei Jahre ein Paar, nun gehen sie getrennte Wege. © Instagram/linuschka (Screenshot)

"Auch, wenn ich nie damit gerechnet hätte, so etwas jemals zu schreiben, muss ich da jetzt wohl durch", beginnt die 26-Jährige ihren emotionalen Post auf Instagram. Sie habe immer wieder "auf das Beste gehofft", am Ende aber einsehen müssen: "Manchmal ist das Beste jedoch, getrennte Wege zu gehen."

Zu den genauen Gründen hält sich die Münchenerin zwar bedeckt. Sie verrät aber, dass die Beziehung zu Ryan "schon lange nicht mehr perfekt" gewesen sei. Sogar eine Paartherapie habe schließlich nicht mehr geholfen.

Zumal sie am Ende die Einzige gewesen sei, "die noch versucht hat, sie [die Beziehung, Anm. d. Red.] zu retten".

Dafür habe sie schließlich aber keine Kraft mehr gehabt, sodass irgendwann der Punkt gekommen sei, "an dem man sich eingestehen muss, dass es keinen Sinn mehr hat, weil jeder einen anderen Weg gehen möchte, alleine wachsen möchte oder einfach andere Vorstellungen vom Leben hat".

Hinzu kommt, dass die 26-Jährige gegen Ende der Beziehung zu Ryan eine nicht näher definierte Enttäuschung erlebt habe, "die alles verändert hat" und ihr gezeigt habe, "dass es Zeit ist, loszulassen und getrennte Wege zu gehen".