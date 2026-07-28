Ex-Playmate und Love-Island-Siegerin Stella kritisiert Männer mit drastischer Aussage

München/Frankfurt am Main - "Möge jeder Mann, der Feminismus unnötig findet, als Mädchen in Afghanistan wiedergeboren werden", sagt Ex-Playmate und "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann (28) am Beginn ihres jüngsten Instagram-Reels.

Influencerin und Reality-Darstellerin Stella Stegmann (28) setzt sich auf Instagram immer wieder für Feminismus ein. © Screenshot/Instagram/stella_tiana

"Diesen Satz habe ich in letzter Zeit häufiger gelesen, und ich würde sagen, der ist auch in der Feminismus-Bubble so ein bisschen viral gegangen - und ganz viele Menschen finden ihn zu drastisch!", heißt es weiter in dem Clip vom Montagabend.

Doch die in Frankfurt am Main geborene Münchnerin sieht das anders. Sie halte es für legitim, "Afghanistan als Beispiel heranzuziehen, ein Land, in dem Frauen systematisch grundlegende Rechte entzogen werden".

Denn es gehe darum, deutlich zu machen, dass es um die Gleichberechtigung aller Menschen gehe, unabhängig von deren Geschlechtsidentität.

"Aber wir müssen gar nicht mal so weit schauen, denn auch hier in Deutschland herrscht noch keine Gleichberechtigung", setzt Stella hinzu.