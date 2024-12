Alles aus bei Umut und Emma nach Fremdgeh-Vorwürfen: Riesen-Zoff bei Sommerhaus-Paar

Auf Instagram gab Umut die Trennung bekannt. © Screenshot/Instagram/umut_tekin41

Auf einem Event vor wenigen Tagen dementierten beide die Fremdgehgerüchte noch. Beide lernten sich 2023 bei "Temptation Island VIP" kennen, wo Umut bereits seine damalige Freundin betrog.

"Jetzt versucht man natürlich den Spieß umzudrehen aber hat auch sonst lange in der Beziehung geklappt. Ich würde lieber an deiner Stelle aufpassen was du sagst Emma und am besten bei der Wahrheit bleiben", schrieb der 27-Jährige zu ihren Anschuldigungen.

Die Trennung kommt nur wenige Wochen nach der Ausstrahlung vom "Sommerhaus der Stars". Dort zeigte sich das Paar von keiner guten Seite, stritt sich immer wieder und beleidigte sich. Nach der Sendung erzählten beide, sie hätten an ihrer Beziehung gearbeitet.

Umut ist derzeit in seiner Heimat in Baden-Württemberg, Emma mit Freunden in Kiel unterwegs.

Das Trennungsdrama wird mit diesem Instagram-Beef sicher noch nicht zu Ende sein.

Erstmeldung 9.22 Uhr, zuletzt aktualisiert um 11.09 Uhr.