Beauty-OP bei Sonya Kraus? Moderatorin verrät kostenlosen Schönheits-Tipp

Während ihres alljährlichen Thailand-Urlaubes hat Sonya Kraus am Donnerstag ein neues Selfie gepostet. Dabei wirkt ihr Gesicht noch straffer als sonst.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main/Koh Lipe (Thailand) - Hat Frau Kraus etwa was machen lassen? Das dürfte der ein oder andere Schelm vielleicht haltlos behaupten, wenn er einen Blick auf den aktuellsten Instagram-Beitrag von Sonya Kraus (50) wirft. Doch was sagt die TV-Bekanntheit selbst dazu?

Botox oder Lifting? Kommt bei Sonya Kraus (50) nicht in die Tüte: Stattdessen setzt die Moderatorin auf einen völlig kostenlosen "Beauty-Tipp". © Montage: Instagram/sonyakraus Denjenigen, die das tatsächlich vermutet haben mögen, denen zeigte die einstige "talk talk talk"-Moderatorin die lange Nase - und zwar auf geschickt selbstironische Art und Weise, indem sie einen "geheimen" Beauty-Trick offenbarte. Das Beste daran: Er ist auch noch völlig kostenlos! Aber wie lautet er denn nun? "Im Liegen fotografieren", schrieb die 50-jährige Frankfurterin in ihrem Instagram-Post vom gestrigen Donnerstag, der die Blondine tatsächlich ein Stück weit gestraffter aussehen lässt. Darüber hinaus versah sie ihren Text mit dem Hashtag "#Trick17", um ihrem vermeintlichen Geheimnis den nötigen Nachdruck zu verleihen. Doch auch wenn sich die "Glücksrad"-Buchstabenfee in diesem Fall, wie sie selbst schrieb, die Schwerkraft zum Freund machte, hat sie Beauty-Eingriffe à la Botox, Hyaluron und Lifting gar nicht nötig. Sonya Kraus Sonya Kraus kehrt Deutschland den Rücken und hat klare Botschaft Das finden auch ihre über 160.000 Fans auf Instagram. Die bescherten dem Foto nach wenigen Stunden stolze 1500 Likes und Dutzende Kommentare, die allesamt in dieselbe Kerbe schlugen. "Finde so ein natürliches Foto am schönsten von dir. Weiter so", schrieb eine Userin beispielsweise, während sich eine andere samt digitalem Augenzwinkern für den bahnbrechenden Tipp bedankte.

