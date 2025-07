Sonya Kraus in Bikini und High Heels auf Malle: Ihr Kommentar verblüfft

Frankfurt am Main - Sonya Kraus hat ihre Community auf Instagram einmal mehr mit heißen Bikini-Fotos in Schnappatmung versetzt!

Alles in Kürze

So legte sie im gelben Bikini und mit High Heels auf zwei neuen Fotos natürlich eine atemberaubende Figur hin, lästerte aber auch gleichzeitig über sich selbst.

Sonya ist bekanntlich eine Sonnenanbeterin, die es im Urlaub immer an Strand und Meer zieht. © Sony Kraus/Instagram

Entstanden sind diese und weitere Fotos, die Sonya in den vergangenen Tagen gepostet hatte, übrigens auf Mallorca. Die ausgewiesene Sonnenanbeterin zieht es während ihrer Urlaube immer an Strand und Meer.

So war Sonya ja bereits im Mai zu einem ausgiebigen Besuch in der Dominikanischen Republik, wo sie ihre Community ebenfalls mit sexy Bikini-Fotos am Stand begeisterte.

Jetzt ging es also noch einmal für ein paar Tage auf die Hauptinsel der Balearen im Mittelmeer, wo wohl Erholung ganz oben auf der Agenda stand, wie man an Sonyas Hashtags #faultier, #nurgelesen sowie #undgefuttert unschwer erkennen kann.

Darüber hinaus zeigte sich die Moderatorin wieder überaus begeistert von Mallorca.

"Bye bye Malle …", schrieb sie zum Abschied. "Selbst in der Hauptsaison einfach schön." Ihr falle einfach kein besserer Urlaubsort ein, den man bereits nach einem nur gut zweistündigen Flug von Frankfurt aus erreichen könne.