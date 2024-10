Crazy Grusel-Outfit: So habt Ihr Sonya Kraus noch nie gesehen!

Frankfurt am Main - TV-Moderatorin Sonya Kraus (51) ist bekannt dafür, dass sie für jeden Spaß zu haben ist. Jetzt hat sich die 51-Jährige für eine Grusel-Party in ein krasses Outfit geschmissen.

Promi-Dame Sonya Kraus (51) ist als Moderatorin, Schauspielerin und Autorin erfolgreich. © Frank Rumpenhorst/dpa

Im Rahmen der riesigen Halloween-Party "Season of the Witch", die am Samstagabend im schweizerischen Zürich stattfand, hat sich die Promi-Dame dem creepy Umstyling unterzogen.

Schwarzes Augen-Make-up, zerzauste Haare, vergammelte Zähne, Wikinger-Tattoo und ein Skelett als Gehstock: So besuchte Sonya Kraus das große Promi-Spektakel, das vom Schweizer Event-Veranstalter Reto Hanselmann (43) ausgerichtet wurde.

In solch einem ausgefallenen Halloween-Kostüm haben die meisten Menschen Sonya Kraus sicherlich noch nicht gesehen - als schaurige Wikinger-Schamanin!