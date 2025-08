Sonya Kraus entzündet Instagram: Heißer Look sorgt für Ekstase bei Fans

Frankfurt am Main/Mallorca (Spanien) - Die alljährliche Remus Lifestyle Night des Luxusmaklers Marcel Remus (38) ging am gestrigen Freitag in ihre 11. Auflage und wurde einmal mehr zu einer rauschenden Partynacht. Mit dabei war auch Moderatorin Sonya Kraus (52), die mit ihrem Kleid einige Fan-Herzen höher schlugen ließ.