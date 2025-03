Sonya Kraus will Fahrstuhl-Selfie machen, doch das geht gehörig schief

Frankfurt am Main - Moderatorin Sonya Kraus (51) begeistert ihre rund 160.000 Follower auf Instagram ja immer wieder gerne mit neuen Reels und Selfies. Dass dabei auch einiges schiefgehen kann, zeigt sie jetzt in ihrer Story.

Daran wollte sie nun also die Community teilhaben lassen. Und was bietet sich für ein Selfie-Video besser an als eine Fahrstuhlkabine mit einer komplett verspiegelten Innenwand?

Sonya war in Lübeck unterwegs und hatte sich im roten Kleid mit schwarzer Lederjacke und hohen schwarzen Stiefeln in Schale geworfen.

Doch all diese Erfahrung bringt einen auch nicht weiter, wenn die Umgebung nicht wirklich mitspielt - wie in diesem Fall eine offenbar auf Krawall gebürstete Aufzugtür.

Ihre Karriere begann Sonya Kraus als Model. © Frank Rumpenhorst

Das dachte sich auch die 51-Jährige, trat fröhlich lächelnd mit dem Handy vor der Nase ein und filmte los. Dumm nur, dass sich die Türen eines Aufzugs in der Regel fix wieder schließen, um unnötige Wartezeiten bei den Passagieren zu vermeiden.

Als sie gerade rückwärts die Kabine verlassen wollte, schloss sich die Tür. Eben noch hatte Sonya wohl einen flotten Spruch für die Follower auf den Lippen. Dann sieht man auf einmal nicht mehr viel, da Sonya mit dem Handy fuchtelnd in der Tür steckt.

Passiert ist ihr dabei natürlich nichts und die Moderatorin nimmt selbstverständlich auch diese Situation mit jeder Menge Humor.

"So ganz cool ... Von der Aufzugtür umgenietet!", schreibt sie zum Reel und nimmt sich selbst auf die Schippe. Passend unterlegt ist das Ganze dann auch noch mit dem 1991er Hit "I'm Too Sexy" vom britischen Pop-Duo Right Said Fred.