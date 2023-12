Sonya Kraus kehrt Deutschland den Rücken und hat klare Botschaft

Sonya Kraus hat dem kalten Deutschland den Rücken gekehrt und sich über Weihnachten nach Asien abgesetzt. Einen Seitenhieb in Richtung Heimat gab es obendrauf.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main/Thailand - Es ist ein Mal mehr so weit: Sonya Kraus (50) hat Deutschland den Rücken gekehrt und schickt statt Fotos vorm heimischen Weihnachtsbaum lieber Schnappschüsse samt Sonnenbrille und Bikini vor einer traumhaften Strandkulisse in Richtung ihrer Fans. Diesmal gab es aber auch eine kleine Botschaft in Richtung Deutschland obendrauf.

Moderatorin Sonya Kraus (50) ist nicht zum ersten Mal über Weihnachten in Asien. © Instagram/sonyakraus Bereits einige Tage vor dem Weihnachtsfest packten die "Glücksrad"-Buchstabenfee sowie ihre beiden Söhne und Dauer-Freund Samy die Koffer und reisten in Richtung wohlig-warmer Temperaturen. Dabei wurde für Sonya zunächst der Traum von einem Trip nach Malaysia wahr. Von dort aus ging es schließlich in Richtung des fast schon traditionellen Weihnachtsziels Thailand, in dem die Vier wohl der Erfahrung nach auch bis ins neue Jahr verweilen werden. Wie glücklich Sonya die Rückkehr nach Südostasien macht, zeigten auch ihre Social-Media-Beiträge der vergangenen Tage. So sah man die Sonnenanbeterin regelmäßig entweder im Bikini und/oder Sonnenbrille - Accessoires die bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius nicht fehlen dürfen. Am zweiten Weihnachtstag nahm sich die 50-Jährige schließlich auf Instagram noch die Zeit, einen kleinen Vergleich zwischen ihrem ersten Besuch in Malaysia sowie ihrer Wohlfühl-Oase Thailand zu ziehen. Sonya Kraus Sonya Kraus feiert nach Krebs-Drama emotionale Premiere Während die Halbinsel, die vor allem für ihre Regenwälder bekannt ist, "landschaftlich toll" sei, empfindet die ehemalige "talk talk talk"-Ansagerin Thailand als "einfach viel entspannter und freier" - immerhin zwei Attribute, die für die begeisterte "Burning Man"-Besucherin unabdinglich sind. Aber auch im Vergleich zur deutschen Heimat sieht Sonya die Heimat der tropischen Strände deutlich im Vorteil.

Seitenhieb in Richtung Deutschland? Menschen sind laut Sonya Kraus in Thailand am freundlichsten