Sophia Thiel meldet sich aus Urlaub bei Fans: "Bleib stark"

Dénia (Spanien) - Sophia Thiel (29) befindet sich derzeit im spanischen Dénia im Urlaub und lässt ihre mehr als 1,3 Millionen Menschen umfassende Followerschaft auf Instagram wie gewohnt an diesem teilhaben. Das Ende ist allerdings in Sicht.

Sophia Thiel (29) hat nach ihrer Rückkehr nach Deutschland so einiges vor - Details gab es noch keine. © Montage: Felix Hörhager/dpa, Screenshot Instagram Sophia Thiel

"Übermorgen ist der Urlaub vorbei und es geht zurück nach Berlin", leitete die gebürtige Bayerin, die den eigenen Lebensmittelpunkt bereits seit geraumer Zeit in die Landeshauptstadt verlagert hat, am Montag in einer Story entsprechend ein.

Zwar konnten sich alle Interessierten selbst in den vergangenen Tagen und Wochen davon ein Bild machen, wie sehr Thiel den Urlaub in Spanien mit ihrer Familie auch in diesem Jahr genossen hat, dennoch herrscht bei ihr schon eine Vorfreude auf ihre eigenen vier Wände in Deutschland - und zudem "alles, was die nächsten Monate ansteht".

Denn: Die Batterien der 29-Jährigen sind voll!

"Dieser Urlaub war echt das Beste, was nach den letzten Wochen passieren konnte." Sie habe wieder richtig Lust auf die Zukunft und der Gym-Modus sei auch wieder aktiviert.