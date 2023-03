Slipknot-Karten und Quallen-Pflanzen! Sophia Thiel berichtet von Geburtstag

München - Sophia Thiel hat am gestrigen Montag ihren 28. Geburtstag gefeiert. Am Tag darauf haben nun auch die mehr als 1,3 Millionen Menschen, die ihr derzeit auf Instagram folgen, einen Einblick erhalten.

Das eigentliche Geburtstagsgeschenk konnte sich ebenfalls sehen lassen: Anlässlich ihres Ehrentags hat der 26-Jährige seiner Liebsten Konzertkarten für die US-amerikanische Metal-Band Slipknot, die in diesem Sommer im Rahmen ihrer "The End, So Far"-World-Tour in Berlin zu sehen ist, geschenkt.

"Gestern war ein richtig entspannter Tag", erklärte Thiel am Dienstagmittag in ihrer Story. Gemeinsam mit ihrem Freund Raphael Birchner (26), der sich anlässlich ihres Geburtstages freigenommen habe, hätten beide erst einmal ausgeschlafen. "Dann hat er mich mit einem Geburtstagstisch überrascht."

"So ein richtiger 'Brain-Freeze'." Ihr gesamter Kopf und vor allem ihr Gesicht seien betroffen gewesen. "Das war ein bisschen heftig." Der Tagesausklang verlief deutlich entspannter: "Am Abend haben wir noch einen Film geschaut."

"Dann sind wir nach Malchow zur Norddeutschen Seenplatte gefahren", berichtete Thiel. Nach einem Mittagessen ging es für die gebürtige Rosenheimerin vor Ort ins kühle Nass - und zwar zum Eisbaden. "Das war richtig cool, nur war ich schon so lange nicht mehr", so die 28-Jährige. "Ich bin mit dem Kopf zweimal unter Wasser gewesen und hatte einen richtigen Kälteschock."

Nach den Feierlichkeiten in Berlin und dem Ausflug nach Malchow geht es für Thiel, die erst vor wenigen Monaten zusammen mit Birchner in die Hauptstadt gezogen war, laut eigener Aussage am morgigen Mittwoch per Bahn zur Familie nach Bayern.



"Am Samstag machen wir eine 'Fahrt ins Blaue'. So eine Senioren-Bustour, bei der man ganz früh losfährt und dann am Abend wieder zurückkommt", erklärte sie freudestrahlend. Mit Familie und Freunden gehe es auf diese Weise zum Gardasee.

Das Aufstehen um fünf Uhr werde "krass", ihre Vorfreude sei dennoch sehr groß: "Ich glaube, das wird mega witzig."