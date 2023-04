Sophia Thiel meldet sich nach FIBO: "Was für eine krass verzerrte Wahrnehmung"

München - Sophia Thiel (28) lässt ihre Followerschaft auf Instagram an ihrem Leben teilhaben, gewährt oft persönliche Einblicke. Nun hat sie sich einmal mehr zu Wort gemeldet - und zwar aus einem in rotes Licht gehüllten Hotelbett.

Sophia Thiel (28) hat sich nach ihrem Besuch auf der der FIBO 2023 bei ihrer Followerschaft auf Instagram gemeldet. © Montage: Screenshot/Instagram Sophia Thiel

Thiel erklärt in mehreren Storys zwar völlig fertig, aber auch glücklich und erleichtert zu sein. Sie sei vor ihrem Besuch auf der diesjährigen FIBO in Köln am gestrigen Sonntag extrem aufgeregt gewesen.



"Ich konnte den ganzen Morgen und vormittags nichts essen", schildert die sportbegeisterte Influencerin und führt aus: "Ich glaube, ich hatte meine erste Mahlzeit so um 16 Uhr oder später."



Hinzu seien bei ihr aufgrund der Aufregung sogar richtig schwitzige Hände gekommen, was sie selbst verwundere. "Ich kenne das momentan gar nicht so von mir, dass ich so aufgeregt bin die ganze Zeit."

Beim Hauptgrund für all das habe es sich laut Thiel darum gehandelt, dass sie sich im Vorfeld schlicht nicht mehr sicher gewesen sei, überhaupt noch in die "Fitness-Kiste" hineinzupassen. Denn vielleicht sei diese Ära für sie "auch einfach abgeschlossen".



Nach Stunden auf der Messe dürfte feststehen, dass Thiel mit ihren sorgenvollen Gedankengängen daneben gelegen hat.



So berichtet sie voller Freude weiter: Die anwesenden Leute, die vielen Treffen mit Menschen aus ihrer Community und deren Reaktionen sowie das Reden auf der Bühne hätten alles komplett zum Gegenteil verändert. "Es war einfach so schön." Ihr sei "richtig das Herz aufgegangen", erklärt die Bayerin. "Es war einfach eine wunderschöne Erfahrung."