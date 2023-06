Liebes-Aus bei Sophia Thiel: Das hilft ihr in dieser schwierigen Phase

Sophia Thiel (28) braucht aktuell eine Auszeit. © Screenshot Instagram/Sophia Thiel

"Was hilft euch bei einem gebrochenen Herzen?", fragte die gebürtige Rosenheimerin, die erst vor wenigen Tagen die Trennung von ihrem Freund Raphael Birchner (26) bekannt gegeben hatte, auf der Social-Media-Plattform in die große Runde.

Derzeit folgen Thiel, die mit dem ebenfalls äußerst Fitness begeisterten Start-up-Unternehmer zuvor dreieinhalb Jahre liiert war, auf Instagram mehr als 1,3 Millionen Menschen. Diesen lieferte sie in einem kurzen Reel direkt die Antwort, was ihr selbst hilft.

Zu sehen ist die Influencerin zunächst in einer Finca auf Mallorca. In jener hat sie sich nach dem Liebes-Aus vorerst eingemietet, um den Kopf abseits der aktuell noch gemeinsamen vier Wände in Berlin erst einmal freibekommen zu können und dem Alltag in der Hauptstadt zumindest temporär zu entfliehen.



Während sich Thiel Kopfhörer aufsetzt, wechselt die Szenerie und sie ist beim Training im Gym zu sehen.

Das Stemmen von Gewichten zusammen mit der richtigen Musik hilft der Influencerin folglich, zeitweise und vielleicht auch im Anschluss auf andere Gedanken zu kommen - was ein bandagiertes Herz-Emoji zusätzlich unterstreichen soll.