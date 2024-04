Sophia Thiel vor "Let's Dance" mit Panik im Kopf: "Mein größtes Problem!"

Sophia Thiel (29) gibt bei "Let's Dance" immer alles. © Rolf Vennenbernd/dpa

"So Leute, die Proben sind durch und ich bin jetzt wieder zurück im Hotel", meldete sich die gebürtige Rosenheimerin am gestrigen Donnerstagabend auf Instagram bei ihrer Followerschaft. Thiel war dabei spürbar angefressen. Warum? Wegen eines Fehlers!

"Der letzte Durchlauf hat - für mich vom Gefühl her auch - so stark angefangen, ich war so drin. Und dann am Ende habe ich so einen richtig kranken Fehler reingehauen", erklärte die 29-Jährige in einer Story. Es sei demnach ein Gefühl gewesen, mit dem sie nicht aus dem Tag habe herausgehen wollen.

Letztendlich hatte Thiel allerdings keine andere Wahl und das beschäftigte die Bayerin sichtlich.

"Es fühlt sich so an, als ob man so ein Kartenhaus bauen würde, schon voll weit oben ist. Dann will man die Spitze draufsetzen und alles fällt in sich zusammen", schilderte Thiel.

Ihr Tanzpartner habe sie sogar extra noch einmal angerufen, um sie wieder aufzubauen. Mit überschaubarem Erfolg.