Sophia Thiel startet in ihre Wacken-Week und hat Angst, "ein bisschen weinen" zu müssen

Sophia Thiel (29) freut sich auf das Wacken Open Air. Am Mittwoch geht es mit Schwester Bella gen Norden. © Montage: Markus Scholz/dpa, Screenshot/Instagram Sophia Thiel

"Hiermit beginnt jetzt für mich offiziell die Wacken-Week", erklärt Thiel in einer Story auf Instagram am Montagnachmittag. Als Beleg hält die gebürtige Rosenheimerin, die seit geraumer Zeit in Berlin lebt, ihre schwarz gefärbten Fingernägel in die Kamera.

"Ich habe einmal im Jahr schwarze Finger- und Fußnägel - und das ist immer zu Wacken", lautet ihre Erklärung. Eigentlich habe sie auch geplant, sich "etwas Aufwendiges" auf diese machen zu lassen, davon letztendlich aber dann doch noch abgesehen. "Für den Look reicht es dieses Mal."

Nachdem die Wikinger-Outfits, die von vielen aus ihrer Followerschaft nicht ausschließlich positiv aufgenommen worden waren, "auf den allerletzten Drücker" entstanden seien, habe sie in diesem Jahr besser geplant, schildert Thiel. Seit Wochen und sogar Monaten beschäftige sie die Wacken-Week.



Das Resultat: Die jeweiligen Outfits, die sie und ihre Schwester tragen werden, sind speziell angefertigt worden.