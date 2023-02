Nur für Hartgesottene! Sophia Thiel und Christian Krömer wagen sich an Ekel-Challenge

München - Sophia Thiel (27) hat sich an eine ganz besondere Herausforderung gewagt - und das nicht alleine.

Sophia Thiel (27) und Christian Krömer (29) waren vor dem Öffnen der Surströmming-Dose optimistisch - doch das sollte sich ändern! © Screenshot/Instagram Sophia Thiel

"Würdet ihr euch zutrauen, diesen Fisch zu essen?", fragte die Influencerin in ihrem neuesten Beitrag auf Instagram die mehr als 1,3 Millionen Menschen, welche ihr auf der Social-Media-Plattform folgen.



Zu sehen ist Thiel im dazugehörigen Videoclip gemeinsam mit Christian Krömer (29). Beide sitzen an einem Tisch, vor ihnen steht eine Dose des inzwischen im Netz berüchtigten Surströmming.

Es handelt sich um eine Fischspeise aus Schweden, die durch Milchsäuregärung konserviert wird und dabei einen eigenen sowie sehr intensiven Geruch entwickelt, der als faulig stinkend bezeichnet wird.

Im Rahmen der passend benannten "Stinkefisch-Challenge" hat das Influencer-Duo entsprechend das Ziel, die vor ihnen stehende Dose zu öffnen, den speziellen Duft freizusetzen und letztendlich natürlich auch etwas von dem Fisch zu vertilgen.



"Wir haben beide ein bisschen Angst", lauten die Worte Krömers, ehe es endlich ans Öffnen geht.

Nach einem kurzen Einwurf Thiels, dies doch bitte nicht so nah an ihr zu machen, schreitet der in Nürnberg geborene 29-Jährige, der vielen wohl durch die Clips mit seiner inzwischen verstorbene Oma Lisbeth ein Begriff sein dürfte, zur Tat.