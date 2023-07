"Beef in der Fitnessszene?!" Sophia Thiel und Flying Uwe lassen Fäuste fliegen

Duell der Influencer: Sophia Thiel (28) und Uwe Schüder (36) haben sich in einem Boxring einen munteren Schlagabtausch geliefert. © Montage: Screenshot/YouTube Sophia Thiel

Das in einem Videoclip festgehaltene Resultat ist seit dem gestrigen Sonntag unter dem Titel "Beef in der Fitnessszene?!" auf dem YouTube-Kanal der gebürtigen Rosenheimerin, dem mehr als 993.000 Menschen folgen, in voller Länge zu bewundern.



Los geht es mit einem kurzen verbalen Geplänkel, bei dem sich beide nicht viel schenken. Schüder versucht dabei mit Anspielungen auf die kürzlich erfolgte Trennung der Bayerin, deren Skincare-Produkte sowie körperlichen Wandel zu punkten. Nach dem obligatorischen Einmarsch im Ring geht es schnell und mit ordentlich Power zur Sache.

Thiel, komplett in Schwarz gekleidet, und der in Hamburg geborene 36-Jährige tauschen dabei nicht nur Schläge aus, sondern ebenso mehrere Tritte.

Die 28-Jährige greift so gar ganz tief in die Trickkiste und will mit einem Sprung vom Ringseil (!) auf den am Boden liegenden Schüder den Sieg einfahren. Diesen kann jedoch letztendlich "Flying Uwe" mit einem Roundhouse-Kick für sich verbuchen.

Was spätestens nach den ersten Kampfszenen deutlich wird: Der Sieger stand lange vor Kampfbeginn fest. Denn Thiel und ihr Gegenüber haben sich zwar ein anstrengendes Duell auf Augenhöhe mit viel Körperkontakt geliefert, echt war dieses allerdings nicht - so wie der angebliche "Beef" in der Fitnessszene. Das Gegenteil ist der Fall, Thiel und Schüder verstehen sich blendend.

Das wird auch im weiteren Verlauf des Videos nach dem "Kampf" klar, wenn sich beide im Ring sitzend austauschen.