Sorge um Rock-Weltstar: Bruce Springsteen bricht Tour ab!

New York - Bereits im August musste Bruce Springsteen (73) krankheitsbedingt zwei Konzerte in Philadelphia ausfallen lassen . Nun haben ihm seine Ärzte geraten, auch sämtliche Auftritte im September abzusagen.

Bruce Springsteen (73) muss sich auf ärztliches Anraten in diesem Monat schonen. © IMAGO/Gonzales Photo

Eigentlich sollte der Weltstar am gestrigen Donnerstagabend in Syracuse im US-Bundesstaat New York auf der Bühne stehen. Doch nur wenige Stunden zuvor mussten er und seine "E Street Band" zähneknirschend alle acht geplanten Konzerte in diesem Monat verschieben.

Grund: Der "Born in the U.S.A."-Star hat offenbar ziemlich heftige Bauchschmerzen, wird wegen Symptomen auf ein Magengeschwür behandelt, wie es in einer Mitteilung auf seiner Website heißt.



"Hier in der E Street sind wir untröstlich, dass wir diese Shows verschieben müssen", erklärt der 73-Jährige persönlich und macht seinen Fans gleichzeitig ein Versprechen: "Wir werden diese Shows nachholen und dann noch ein paar mehr. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung."