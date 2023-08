Sorge um Bruce Springsteen! "The Boss" sagt Konzerte ab!

Bruce Springsteen (73) muss seine Tour unterbrechen. © Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Müssen sich Fans des "Boss" jetzt Sorgen machen?

Auf seiner großen Konzert-Tournee durch Europa und Nordamerika, die ihn erst kürzlich auch nach Deutschland geführt hatte, rockt US-Musik-Legende Bruce Springsteen auch mit über 70 gerade die Bühnen der Welt - bis jetzt!

Denn der "Born in the U.S.A."-Sänger musste seine Tour plötzlich pausieren und seine beiden Auftritte in Philadelphia am 16. und 18. August überraschend absagen.

Der Grund: Springsteen sei krank geworden, teilte das Team des Megastars auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit.

"Weil Bruce Springsteen erkrankt ist, wurden seine Konzerte mit der E Street Band im Citizens Bank Park in Philadelphia am 16. und 18. August verschoben", ist auf dem Kanal des Musikers zu lesen.



Woran genau der 73-Jährige leidet und für wie lange er der Bühne den Rücken kehren muss, blieb offen.