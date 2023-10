Sorge um "Sommerhaus"-Star! Steff Jerkel im Krankenhaus: Diagnose steht fest!

"Mein Gefühl hat mich wieder mal nicht getäuscht, bin froh, dass ich mich heute Morgen durchgesetzt habe und mit Steff in die Klinik nach Palma gefahren bin", schrieb Peggy am Wochenende in einer Instagram-Story.

Peggy verrät Steffs Diagnose: Er hat eine Lungenentzündung. © Montage: Instagram/Screenshot/Peggy Jerofke

"Er hat eine Lungenentzündung", klärte Steffs Noch-Ehefrau auf. Definitiv nichts, was Betroffene auf die leichte Schulter nehmen sollten. So wurde der Mallorca-Auswanderer umgehend stationär aufgenommen und befindet sich in Behandlung.

Wie lange Steff im Krankenhaus bleiben muss, konnte Peggy zunächst nicht sagen. Jedoch teilte sie eine Story von Steff mit einem Foto, das offenkundig an seinem Krankenbett entstanden ist.

Dazu wandte sich der Reality-Star mit liebevollen Worten an seine Ex-Partnerin.

"Ich möchte mich so richtig von Herzen bei dir bedanken, Peggy. Zum zweiten Mal hast du mir den Arsch gerettet. Beim ersten Mal so richtig und wie es diesmal geendet wäre, werden wir zum Glück nicht erfahren. Einfach danke. Du warst immer der gute Teil von uns."

"Ohne dich wäre ich nicht hier, sondern auf dem Boot", antwortete Peggy in ihrer eigenen Story inklusive eines roten Herz-Emojis. So hatte die ehemalige "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin in der Vergangenheit schon bei Steffs Schock-Diagnose Hautkrebs fest an seiner Seite gestanden.

Auch diesmal befindet sich der "Goodbye Deutschland"-Star im Krankenhaus in guten Händen - dank Peggy. "In solchen Momenten merkt man mal wieder, wie sehr wir eigentlich miteinander verbunden sind, denn er würde genau das Gleiche für mich tun!", fand die 47-Jährige ebenfalls emotionale Worte.