Gerichtstermin zum Umgangsrecht: Anahita wird von der Polizei durchsucht

Stuttgart - Influencerin Anahita Rehbein (32) stand zusammen mit Ex-Mann Jörg Echtermann (68) vor dem Familiengericht zur Regelung des Umgangsrechts für den gemeinsamen Sohn Max.

Influencerin Anahita wurde von der Polizei vor dem Gerichtstermin durchsucht. © Screenshot: Instagram.com/anahitarehbein (Fotomontage)

Doch als die Mutter den Gerichtssaal betritt, kommen Polizisten auf sie zu.

"Am Anfang war einfach knallhart die Polizei da und hat mich durchsucht", sagt Anahita in ihrer Instagram-Story. Die Beamten haben ihr demnach das Handy abgenommen.

Grund: Sie soll bei der Gerichtsverhandlung im letzten Jahr Tonaufnahmen gemacht haben.

Anahita rollt die Augen und kann die Vorwürfe offenbar nicht nachvollziehen. Nachdem die Polizei ihre Arbeit getan hatte, konnte sich das Gericht nun, um das eigentliche Thema kümmern: das Umgangsrecht.

Anahita und Ex-Mann Jörg Echtermann (68) ließen gerichtlich regeln, wo und wann sich Max bei welchem Elternteil aufhält. Max lebt gemeinsam mit seiner Mutter und dem neuen Lebensgefährten Sascha in einer Wohnung in Stuttgart und besucht seinen Vater regelmäßig.