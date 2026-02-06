"Nur noch Haut und Knochen": So dramatisch war Michael Jacksons Zustand vor seinem Tod

USA - Nach dem Tod von Michael Jackson (†50) offenbaren veröffentlichte Autopsieergebnisse erschütternde Details über seine körperlichen Verfassung.

Seine schweren gesundheitlichen Probleme hatte Michael Jackson zu Lebzeiten konsequent geheim gehalten. (Archivbild) © Bildmontage: AFP PHOTO / Yoshikazu TSUNO

Wie The Mirror berichtet, zeigen die Untersuchungen, in welchem alarmierenden körperlichen Zustand sich der 50-Jährige unter Make-up und Perücken tatsächlich befand.

Seine schweren gesundheitlichen Probleme hatte Michael Jackson zu Lebzeiten konsequent geheim gehalten und Ärzten sogar den Zugang zu bestimmten Körperregionen verweigert.

Die am Mittwoch ausgestrahlte Channel-4-Dokumentation "The Trial" enthüllte, dass der Popstar bei seinem Tod im Jahr 2009 nur noch 55 Kilogramm wog. In seinem Magen fanden sich lediglich teilweise aufgelöste Tabletten. Berichten zufolge nahm er häufig nur minimale Mahlzeiten zu sich und litt offenbar an Magersucht.

Zudem waren Jacksons Arme von zahlreichen Einstichwunden übersät - offenbar verursacht durch Medikamente, die er sich zur Behandlung seiner chronischen Schlaflosigkeit injizieren ließ.

Auch seine Hüften, Oberschenkel und Schultern wiesen zahlreiche Einstichstellen auf, die vermutlich von Schmerzmittelinjektionen stammten.