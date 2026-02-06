"Habe sehr gezittert": So ernst war Senta Bergers Zustand nach ihrem Bühnensturz

München - Senta Berger (84) musste nach einem Bühnensturz im Januar am Oberschenkel operiert werden, lag sogar auf der Intensivstation. Inzwischen ist die Schauspielerin auf dem Weg der Besserung, doch die Verletzung zeigt ihre Spuren.

Senta Berger (84) verletzte sich am Oberschenkel. © Sven Hoppe/dpa

Rund zwei Wochen nach ihrer schweren Verletzung geht es für Senta Berger langsam bergauf. Und auch ihr Kinofilm "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" kann sich mit Platz fünf der Kinocharts über einen guten Start freuen.

Doch gegenüber Bild offenbarte ihr Sohn Simon Verhoeven (53) jetzt, wie anstrengend die Entlassung aus dem Krankenhaus für die 84-Jährige war: "Der Transport war hart, meine Mutter hatte große Schmerzen, aber sie wollte da partout keine Sonderbehandlung. Sie wird getragen von der Wertschätzung, die sie derzeit erfährt. Und das, obwohl sie bei unseren Premieren ja gar nicht dabei sein konnte."

Wie ernst stand es also wirklich um Senta Berger? Für Regisseur Verhoeven war es "sehr hart", seine Mutter auf der Intensivstation zu sehen. "Sie ist schließlich 84 und eine mehrstündige OP in diesem Alter ist immer ein großes Risiko. Heute kann ich sagen: Ich habe sehr gezittert."

Umso größer ist die Freude in der Familie, dass es mit der Genesung der 84-Jährigen nun bergauf geht. Ihr großer Wunsch sei es, den gemeinsamen Film schon bald zusammen im Kino sehen zu können. "Und wir tun alles dafür, dass wir meiner Mutter diesen Wunsch erfüllen können."