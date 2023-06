"Spaßig und flirtend": Insider bestätigt Dating-Gerüchte um Shakira und Lewis Hamilton!

Erst vergangene Woche wurde die Sängerin beim F1-Grand-Prix vom Spanien in Barcelona gesichtet - an dem Lewis Hamilton als Fahrer teilnahm und den zweiten Platz belegte.

Wie das People Magazin von einer exklusiven Quelle erfahren haben will, befinden sich die beiden Turteltauben wohl in der ersten Datingphase - die des besseren Kennenlernens. Nach einer Reihe gemeinsamer Sichtungen bei öffentlichen Veranstaltungen erklärte der Insider gegenüber dem Magazin, dass beide die Dinge derzeit "spaßig und flirtend" handhaben.

Im Dezember letzten Jahres erschien Shakira (42) vor Gericht um die Formalitäten zur Trennung von Gerard Piqué zu klären. © Pau BARRENA / AFP

Anschließend stießen Hamilton und Shakira zu einer Gruppe von Freunden, um im kleinen Kreis ein ausgelassenes Abendessen mit Drinks zu genießen. Der kanadische Singer-Songwriter Mustafa the Poet (26) postete ein Bild des Abends in seiner Instagram-Story.

Auf dem Bild sitzt Hamilton direkt neben Shakira und umfasst mit einer Hand ihre Taille.

Die 42-Jährige scheint nach der schmerzhaften Trennung von Ex-Mann Gerard Piqué (36) zum ersten Mal wieder ernsthaftes romantisches Interesse an jemandem zu haben.

Bei der Vergabe des Billboard-Awards für die Frau des Jahres, sagte Shakira in ihrer Dankesrede: "Dies war ein Jahr tiefgreifender Veränderungen in meinem Leben, in dem ich mehr denn je – und ganz persönlich – gespürt habe, was es heißt, eine Frau zu sein."

"Es war ein Jahr, in dem mir klar wurde, dass wir Frauen stärker sind, als wir denken, mutiger, als wir glaubten, unabhängiger, als es uns beigebracht wurde", fuhr die Sängerin fort, die sich wohl auch in Sachen Liebe bestärkt fühlt.