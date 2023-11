Spekulationen über seine Sexualität: RTL-Moderator Marco Schreyl outet sich

Köln - Marco Schreyl (49) ist in Deutschland aus vielen TV-Formaten als Moderator bekannt. Lange Zeit gab es über die Sexualität des gebürtigen Erfurters Spekulationen. In seinem neuen Buch "Alles gut? Das meiste schon!" hat er sich nun geoutet.

TV-Moderator Marco Schreyl (49) hat ein eigenes Buch herausgebracht. © Bildmontage: Screenshot/Instgram/marco_schreyl/picture alliance / Henning Kaiser/dpa

"Kurz vor meinem 30. Geburtstag war der Tag X: Ich hatte mir vorgenommen, dass es diesmal kein Zurück mehr geben würde", schreibt der RTL-Moderator in seinem neuen Band.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Gerüchte und Spekulationen über sein Liebesleben. Der 49-Jährige habe nie verstanden, weshalb sein "Privatleben an dieser Stelle wichtiger" sei als sein Job, "der öffentlich ist und um den es geht", erklärt er in einem Gespräch gegenüber der GALA.

Doch durch sein neues Buch wolle er dies nun ändern. Dort hat er erstmals auch sein Coming-out und die Liebe zu seinem Partner beschrieben.

"Weil das zu mir gehört und weil es so lange so viele Fragen dazu gab. Für mich war es wichtig, diese Fragen nicht mehr gestellt zu bekommen", so der frühere "DSDS"-Moderator in dem Interview.

Seinem Freund widmet er in seinem Band ein ganzes Kapitel. "Es soll als selbstverständlich angesehen werden, dass es eine Person in meinem Leben gibt, die mir alles bedeutet", erklärt Marco.