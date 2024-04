Spice Girl, Mode-Ikone und Spielerfrau: Victoria Beckham wird 50!

Das mit dem Lächeln ist durchaus erwähnenswert, denn in der Öffentlichkeit sieht man Beckham praktisch nie lächeln. Es ist eine Art Markenzeichen, das aus ihrer Zeit bei der erfolgreichen Girl-Group geblieben ist - Leute, die "posh" (englisch: piekfein) sind, schauen meist ernst drein.

An diesem Mittwoch (17. April) wird die Sängerin, Designerin, Unternehmerin, vierfache Mutter und wohl bekannteste Spielerfrau der Welt 50 Jahre alt. Ihren alten Spice-Girl-Namen "Posh Spice" hat sie längst hinter sich gelassen - oder auch mit Leben gefüllt, wie manche Beobachter meinen.

Sie stamme ja aus einer echten Arbeiterfamilie, erzählt Victoria Beckham in der Netflix-Serie, die ihren Nachnamen trägt. Da steckt Ehemann David den Kopf zur Tür herein: "Sei ehrlich!" - "ich bin ehrlich", gibt Victoria zurück.

Die Spice Girls waren eine der berühmtesten Girl-Bands weltweit. (Archivbild) © Fiona Hanson/epa/dpa

Mit den Spice Girls feierte Beckham gewaltige Erfolge. Doch den Spitznamen wählte Victoria Adams, wie sie damals hieß, bei der Bandgründung vor ziemlich genau 30 Jahren nicht selbst aus.

"Ich kann nicht sagen, dass es meine erste Wahl gewesen wäre, aber letztendlich bin ich nach meinen eigenen Vorstellungen hineingewachsen", schrieb sie vor einigen Jahren bei Instagram.

"Ich war jung und schüchtern, und 'posh' zu sein, hat mir geholfen, meinen Stil, mein Selbstvertrauen und meine Stimme zu finden."

Andererseits führte das auch dazu, dass sie nicht nur als das geheimnisvollste, sondern vielleicht auch als das unbeliebteste Mitglied galt. Mittlerweile hat sich das Verhältnis zwischen ihr und den vier anderen Sängerinnen, das zwischenzeitlich belastet gewesen sein soll, wieder entspannt.

Die Spice Girls stünden in einer Whatsapp-Gruppe in ständigem Kontakt, erzählte die als "Mel C" bekannt gewordene Melanie Chisholm vergangenes Jahr.