Stand-up-Comedienne ganz plötzlich mit 53 Jahren gestorben

Komikerin Cal Wilson (†53) ist am 11. Oktober (Ortszeit) in Sydney verstorben. © Sam Tabone / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP

In einer Erklärung von "Token Artists", die dem New Zealand Herald vorliegt, heißt es: "Wir sind erschüttert über die Nachricht, dass Cal Wilson, die beliebte Stand-up-Comedienne, Autorin und Schauspielerin, nach kurzer Krankheit im Royal-Prince-Alfred -Krankenhaus in Sydney im Kreise ihrer Familie und Freunde verstorben ist."

Woran die Komikerin gelitten hat und letztlich gestorben ist, ist jedoch unbekannt. Ein Kollege aus ihrer Branche berichtete, dass Wilson "sehr krank" gewesen sei, als er diese kurz vor ihrem Tod gesehen hatte. Neben ihrem Ehemann Chris Woods hinterlässt die in Christchurch geborene Neuseeländerin auch ihren Sohn Digby.

Wilson zog 2003 nach Melbourne, um ihre Komiker-Karriere in Australien anzukurbeln, was ihr auch ziemlich schnell gelang. Sie wirkte unter anderem in der Sketchshow "Skithouse" (2003-2004) mit und erlangte mit ihren Auftritten in den australischen Spielshows "Spicks and Specks" (2005), "Good News Week" und "Would I Lie To You" Bekanntheit.

Als Moderatorin der australischen Backserie "The Great Australian Bake Off" begeisterte Wilson Tausende Zuschauer.