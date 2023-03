Stars, kreischende Kinder und eine Menge Schleim: Das sind die Sieger der "Kids' Choice Awards" 2023!

Los Angeles - Der amerikanische Kinder-Fernsehsender Nickelodeon hat am Wochenende erneut die berüchtigten "Kids' Choice Awards" verliehen. Kinder konnten in verschiedenen Kategorien darüber abstimmen, welcher ihrer Lieblings-Künstler einen der begehrten "Blimps"-Trophäen mit nach Hause nehmen durfte und dabei mit viel grünem Schleim übergossen wurde.

Sänger, Schauspieler, Sportler oder Influencer: Bei den Kids' Choice Awards war niemand vor einer grünen Schleimdusche sicher. Hier erwischt es die beiden Darsteller Michelle Rodriguez (44, l.) und Chris Pine (42, r.) die ihren neuen Film "Dungeons & Dragons" vorstellten. © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

In der Kategorie "Musik" schleimten vor allem zwei Künstler ab: Taylor Swift (33) als beste Sängerin sowie für ihr Album "Midnight" und Harry Styles (29) als bester Sänger sowie für den besten Song "As It Was".

Der sehr Popo-lastige Song "Sweetest-Pie" von Megan Thee Stallion (28) und Dua Lipa (27) wurde von den Kindern zudem als beste Musik-Co-Produktion ausgezeichnet. Die K-POP-Band "BTS" gewann in der Kategorie "beste Musik-Gruppe".

Doch Preise und Schleim regnete es nicht nur für musikalische Künstler. Auch in den Bereichen Social Media, Sport, Film und TV hatten die Kinder Grund genug zu kreischen.

Der Lieblings-Film der Kids war in diesem Jahr "Sonic the Hedgehog 2". Dwayne "The Rock" Johnson (50) der beliebteste Schauspieler. Sogar SpongeBob gewann einen "Blimps" in der Kategorie "beste animierte Show".

Geht es um TV-Serien, zeigte sich das junge Publikum vor allem von der Familien-Serie "Wednesday" und der Hauptdarstellerin Jenna Ortega (20) begeistert. Auch Finn Wolfhard (20), besser bekannt als Mike Wheeler, wurde für seine Rolle in der Mystery-Serie "Stranger Things" ausgezeichnet.