"Stefan hat Angst": Regina Halmich stichelt vor Boxkampf gegen Raab

Regina Halmich (47) wird im September wieder in den Boxring steigen. © Sebastian Gollnow/dpa

Demnach haben sich der Komiker und die 47-Jährige bisher noch nicht persönlich getroffen. "Erstens, weil Stefan Angst hat, dass man uns zusammen sieht. Das will er auch auf keinen Fall, und zweitens glaube ich, dass ein großes Geheimnis daraus gemacht wird: Wie sieht er aus? Das genießt er", verrät Regina in einem Interview mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (58) in der Sendung "Sonntagsfrühstück" auf Antenne Bayern.

Aktuell habe sie keine Ahnung, ob sie sich noch vor dem Kampf treffen werden, gestand sie jetzt. Zwar hätten die beiden telefoniert, aber dass sich die beiden vor Mitte September treffen werden, bezweifelt die ehemalige Profiboxerin.

Zudem bestätigt sie, dass sie drei Wochen lang überlegt habe, als die Anfrage des ehemaligen Showmasters reingeflattert gekommen ist.

"Irgendwann habe ich gedacht: Okay, komm, ich mache das noch mal mit. Ich habe da auch irgendwie Bock drauf", gibt sie preis.