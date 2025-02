Überraschung kurz vor Finale: Gravierende Änderung bei Raabs ESC-Show

Köln - Seit dem 14. Februar sucht TV-Allrounder Stefan Raab (58) in der Show " Chefsache ESC " den deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest 2025 . Beim großen Finale müssen sich die Fans aber auf eine gravierende Änderung einstellen.

In der ersten Show war zudem Max Mutzke (43) als Gastjuror zu sehen, in der zweiten Sendung Johannes Oerding (43). Im Halbfinale unterstützte Max Giesinger (36) das Trio.

In den drei bisherigen "Chefsache ESC"-Ausgaben siebte der 53-Jährige gemeinsam mit Raab und Sängerin Yvonne Catterfeld (45) die besten neun der ursprünglich 24 angetretenen Musiker und Bands aus.

"Er kann wegen eines privaten Termins in dieser Ausgabe nicht mit auf dem Jury-Podium sitzen", heißt es dazu in einem Instagram -Post von "Eurovision.de".

Denn Raab-Sidekick Elton (53) wird am Samstag überraschend nicht Teil der Jury sein.

Conchita Wurst (36) hat 2014 für Österreich den ESC-Sieg geholt und sitzt am Samstag in der Jury. © Jörg Carstensen/ dpa

Klar ist aber: Während der Show müssen die beiden Künstler an der Seite von Raab und Catterfeld zunächst die fünf Acts auswählen, die es in die nächste Runde schaffen.

Dann ist das Publikum gefragt: Per Anruf, SMS oder Online-Vote können die Zuschauerinnen und Zuschauer bestimmen, wer für Deutschland bei dem Wettbewerb am 17. Mai in Basel antreten wird.

Im Rennen sind aktuell noch neun Künstlerinnen und Künstler sowie Bands: Moss Kena, Julika, Benjamin Braatz, Cosby, Abor & Tynna, Feuerschwanz, Leonora, Lyza und The Great Leslie.

Als Favorit gilt dabei das Geschwister-Duo Abor & Tynna mit ihrem Electropop-Hit "Baller". "Das Ding vergisst Du nicht", urteilte etwa Raab, ehe er den Track adelte: "Ein wirklich sehr guter Song!"

Die Finalshow kannst Du am Samstag ab 20.15 Uhr in der ARD sehen.